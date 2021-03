We Want Sound / « Acoustic and dérisoire » [rattrapage du 30/5/20] En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, 21 août 2021-21 août 2021, Queaux.

We Want Sound / « Acoustic and dérisoire » [rattrapage du 30/5/20]

En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, le samedi 21 août à 21:00

We Want Sound [en duo]

————————

### « Acoustic and dérisoire » – Folk punk / indie folk

_ »On a traversé les années 2000 / 2010 avec pas mal de shows, pas mal de sueurs, pas mal de faux plans et pas mal d’erreurs. On a fait 2 albums punk rock, joué avec pas mal de groupes qu’on admirait (Burning Heads, Seven Hate, Lack…)… On a loupé le web 2.0 et pas mal de trucs dans le Game…_

_Maintenant, on est là, en duo folk et on fucked up… »_

Avec :

Ben / guitare, chant

Romain / guitare, chant

+ d’infos sur We Want Sound :

[[https://www.facebook.com/wewantsound/](https://www.facebook.com/wewantsound/)](https://www.facebook.com/wewantsound/)

[[https://wewantsound.bandcamp.com/](https://wewantsound.bandcamp.com/)](https://wewantsound.bandcamp.com/ )

Entrée libre, réservation conseillée

Folk punk dérisoire

En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir 3 ter rue du stade 86150 Queaux Queaux Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T21:00:00 2021-08-21T22:30:00