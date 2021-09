Marseille La caverne Jazz Bouches-du-Rhône, Marseille We Want Nina – Mariannick Saint-Céran La caverne Jazz Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

We Want Nina – Mariannick Saint-Céran La caverne Jazz, 24 septembre 2021, Marseille. We Want Nina – Mariannick Saint-Céran

La caverne Jazz, le vendredi 24 septembre à 20:30

Vendredi 24 septembre à la Caverne c’est un hommage vibrant qui sera donné à la grande Nina Simone Mariannick Saint-Céran et son quintet de talents irréprochables de la scène jazz : Lionel Dandine (orgue), Marc Campo (guitare), Cédrick Bec (batterie) et Gilles Grivolla (sax) ! Mariannick Saint-Céran : chant Lionel Dandine : orgue Marc Campo : guitare Cédrick Bec : batterie Gilles Grivolla : saxophones

19 € / membres adhérents : 9 €

♫♫♫ La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T20:30:00 2021-09-24T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La caverne Jazz Adresse 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Ville Marseille lieuville La caverne Jazz Marseille