Du 20 au 21 mars 2021

Nouveau week-end voile :

Pour l’arrivée du printemps, destination La Rochelle ! Soyez prêts, les inscriptions ouvriront jeudi 4 mars à 20h, et il n’y aura que 16 places !

Tarif : 150 € + cotisation PDM à jour (30 €)

Sur inscription

