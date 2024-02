We vert…, notre Nature… Barsac, samedi 8 juin 2024.

Seront présents :

– des producteurs délicieux

– des associations plus qu’utiles

– des créateurs hors pairs

– des artistes surdoués

– des artisans extraordinaires

– des thérapeutes fabuleux

– un nombreux public joyeux et chaleureux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 10:00:00

fin : 2024-06-09 20:00:00

6 Rue de Montalivet

Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine

