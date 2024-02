WE METAL FEST J2 LE PLAN – Grande Salle Ris Orangis, dimanche 7 avril 2024.

Le Plan et L’Empreinte présentent le WE METAL FEST 2024. Pour cette première édition, les deux Scènes de Musiques Actuelles de Grand Paris Sud, s’associent pour mettre à l’honneur le metal dans le cadre d’un festival sur deux jours, qui se tiendra au Plan à Ris-Orangis (91) les samedi 6 et dimanche 7 avril 2024.Ce format inédit au Plan proposera le temps d’un weekend, un line-up de quinze artistes, un cncrt srprise, plusieurs temps forts et stands.“The place to be” pour les fans de metal. En plus des concerts, attendez-vous à vivre une expérience unique autour d’une programmation qui proposera : un corner vinyle, un corner tatouage, un cncrt srprse, un quizz&blindtest, une session workout au rythme de sonorités métalliques… Et parce “qu’après l’effort le réconfort” : un Wall of brunch à destination des adeptes de cheat meal autant que des partisans de la healthy food.Line up dimanche 07/04/24 : CNCRT SRPRSE BARON CRANE AS A NEW REVOLT IMPARFAIT POGO SMASH HIT COMBO STINKY KARRAS

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-07 à 10:00

Réservez votre billet ici

LE PLAN – Grande Salle 1, Avenue Louis Aragon 91130 Ris Orangis 91