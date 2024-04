WE LOVE VAN Camping de l’Étang Brissac Loire Aubance, vendredi 26 avril 2024.

Dans le cadre du Camper Van Week-End, We Love Van propose trois jours de musique live avec dix groupes et artistes qui se relaieront sur scène. Restauration sur place.

Du vendredi 26 au dimanche 28 avril, le festival We Love Van prend ses quartiers au Camper Van Week-End – L’événement 100 % vanlife.

Concerts gratuits chaque jour à l’heure du déjeuner et en soirée à partir de 19h30 (sauf dimanche).

Plus d’infos sur la programmation et les horaires de chaque concert sur www.camper-van-week-end.fr/brissac/#welovevan

Parking 3 jours 8 € en ligne / 10 € sur place. Bivouac 4 nuits 40 € en ligne / 50 € sur place. .

Début : 2024-04-26

fin : 2024-04-28

Camping de l’Étang 603 impasse du Domaine de l’Étang

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@yogi-editions.com

