« We Love Ikebana » : Projection Maison de la culture du Japon à Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris « We Love Ikebana » : Projection Maison de la culture du Japon à Paris Paris, 10 octobre 2023, Paris. Du mardi 10 octobre 2023 au mercredi 11 octobre 2023 :

mardi, mercredi

de 14h00 à 18h00

Le samedi 14 octobre 2023

de 16h30 à 18h30

.Tout public. gratuit Entrée libre Agrémentant le quotidien grâce à la beauté des fleurs aux couleurs changeantes au gré des saisons, l’ikebana est un art traditionnel de plus en plus populaire en France. Documentaire de Nathanaël Carton (2019 / 30’ / VOSTF) réalisé en janvier

2019 lors de la venue exceptionnelle à Paris des cinq grands maitres des

principales écoles d’ikebana. Il met en lumière leur profondeur philosophique

Projection en boucle Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris

Détails Catégories d'Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Maison de la culture du Japon à Paris Adresse 101 bis Quai Jacques Chirac Ville Paris

Maison de la culture du Japon à Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/