« We Love Ikebana » Maison de la culture du Japon à Paris Paris, 12 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 12 octobre 2023

de 11h30 à 13h00

Le vendredi 13 octobre 2023

de 18h00 à 19h30

Le samedi 14 octobre 2023

de 15h00 à 16h30

.Public adolescents adultes. payant

Atelier 20 €

Conférence : Entrée libre sur réservation

Performance 20 €

Agrémentant le quotidien grâce à la beauté des fleurs aux couleurs changeantes au gré des saisons, l’ikebana est un art traditionnel de plus en plus populaire en France. La présence de Naohiro Kasuya, grand maître de l’École Ichiyo, une des écoles les plus pratiquées au monde, créée en 1937 et dont il est le représentant de la 4e génération, sera l’occasion de découvrir différents styles de compositions, traditionnelles et contemporaines.

Atelier

Jeudi 12 octobre à 11h30, 14h et 16h

Salle de réception (niveau

5)

Tarif 50 €

En japonais avec

traduction consécutive en français

Durée 1h30

Naohiro Kasuya vous expliquera

comment réaliser un arrangement floral. Vous repartirez avec votre composition.

Conférence

Vendredi 13 octobre à 18h

Petite salle (rez-de-chaussée)

Entrée libre sur réservation

En japonais avec traduction consécutive

en français

Durée : 1h30

Naohiro Kasuya parlera

des émotions qu’il éprouve lorsqu’il communique avec les fleurs et les

végétaux.

Performance-démonstration

Samedi 14 octobre à 15h

Grande salle (niveau -3)

Tarif 20 €

En japonais avec traduction consécutive

en français

Durée : 1h30

Réalisation par Naohiro

Kasuya de plusieurs grandes compositions que vous pourrez ensuite admirer de

près.

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris

Ecole Ichiyo