Arles Parc des ateliers Arles, Bouches-du-Rhône WE LOVE GREEN x LUMA Parc des ateliers Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

WE LOVE GREEN x LUMA Parc des ateliers, 18 septembre 2021, Arles. WE LOVE GREEN x LUMA

Parc des ateliers, le samedi 18 septembre à 19:30

Pour leur deuxième édition en partenariat, LUMA ARLES et WE LOVE GREEN proposent une soirée en Méditerranée, au pied de la dernière création de Frank Gehry, entre architecture industrielle et contemporaine. Une soirée de musique et de partage avec les concerts de CARIBOU, OBOY, MYD & CRYSTAL MURRAY. C’est l’heure de prévoir un week-end entre visite historique, art contemporain, farniente, nature & grands espaces… pour profiter de la fin de l’été avec nous ! Tarifs : 15€ – Normal 10€ – Réduit (demandeur d’emploi, RSA, moins de 18 ans, étudiants, PSH, Arlésiens) 5€ – Jeune (-16 ans) Infos et billetterie : [http://ow.ly/7xsw50G5rA1](http://ow.ly/7xsw50G5rA1)

De 5 à 15€

♫♫♫ Parc des ateliers LE CHEMIN DES MINIMES 13200 ARLES Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T19:30:00 2021-09-18T00:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Parc des ateliers Adresse LE CHEMIN DES MINIMES 13200 ARLES Ville Arles lieuville Parc des ateliers Arles