We love green X Luma Arles Parc des Ateliers Luma Arles, 18 septembre 2021, Arles.

We love green X Luma Arles

Parc des Ateliers Luma Arles, le samedi 18 septembre à 19:00

WE LOVE GREEN X LUMA ARLES A l’occasion des LUMA DAYS, nous invitons WE LOVE GREEN pour un soir de festival en Méditerranée, au coeur du Parc des Ateliers et au pied de La Tour de Frank Gehry, entre architecture industrielle et contemporaine. Artistes OBOY Mihaja Ramiarinarivo est né le 6 janvier 1997 est un rappeur français plus connu sous le pseudonyme d’Oboy. Initialement programmé sur We Love Green Paris, Oboy, est un des rappeurs les plus en vue à l’heure actuelle, son premier single TDB est numéro 1 des ventes. Caribou Artiste pop délicat mais aux lives hédonistes, Caribou, de son vrai nom Daniel V. Snaith, né en 1978 à London en Ontario, est un musicien de musique électronique canadien. Il se faisait précédemment appeler Manitoba. Il officie également sous le nom de Daphni pour ses morceaux et remix plus techno. Consignes sanitaires: Pass sanitaire exigé à l’entrée pour les +18 ans Port du masque obligatoire dans l’enceinte du Parc des Ateliers Les conditions sur le pass sanitaire évoluent régulièrement, renseignez-vous directement sur le site du gouvernement. [Plus d’infos](https://www.luma.org/fr/arles/notre-programme/event.html/we-love-green-x-luma-arles-9f8598d5-89be-4999-a6f7-6f92b4fe4df5.html)

5 / 10 / 15 €

Deux ans après la première collaboration avec LUMA, WE LOVE GREEN revient à Arles pour une soirée d’art, de musique et de partage, le samedi 18 septembre à partir de 19h.

Parc des Ateliers Luma Arles 33 avenue Victor Hugo 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T19:00:00 2021-09-18T23:59:00