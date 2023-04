We Love Green revient pour une nouvelle édition Bois de Vincennes, 3 juin 2023, Paris.

Du vendredi 02 juin 2023 au dimanche 04 juin 2023 :

jeudi

de 17h00 à 00h30

dimanche

de 13h00 à 00h30

samedi

de 13h00 à 01h00

.Tout public. payant

De 49 euros à 159 euros

Rendez-vous les 2, 3 et 4 juin 2023 au bois de Vincennes pour une nouvelle édition très attendue du festival We Love Green, entre concerts, rencontres, et explorations. Cette année, c’est Orelsan qui ouvre ouvre le bal !

Toujours au cœur du bois de Vincennes, le festival propose de nombreuses têtes d’affiche telles que The Blaze, Phoenix, Lomepal, Push T ou encore NxWORRIES.

We Love Green, c’est aussi trois jours de concerts, de rencontres et d’explorations, et une programmation qui joue avec les codes et les vibrations de l’époque. Fidèle à son ambition de réunir différentes formes de créations, le festival poursuit sa mission de défrichage et de fusion en connectant l’ensemble des musiques actuelles. Depuis 2011, l’événement rassemble jusqu’à 80 000 personnes.

We Love Green a été contraint d’annuler ses éditions en 2020 et en 2021, en raison du Covid-19 et en 2022, le festival a vécu une édition hors du commun, entre violentes intempéries le contraignant à écourter la journée du samedi, et le pari réussi de rassembler quelque 100 000 festivaliers !

Du rap à la techno en passant par la pop, la soul ou la chanson française, We Love Green ouvre une nouvelle fenêtre sur les mondes de demain. Une expérience en réalité augmentée qui engage aussi bien le corps que l’esprit.

Un projet ambitieux qui vise à créer un festival engagé et tourné vers les questions environnementales. Avec des projections de films, des restaurants solidaires et des conférences comme un think tank organisé par le journal Le Monde, We Love Green s’est construit autour de valeurs sociales et solidaires.

Programmation :

: ORELSAN • NxWORRIES (Anderson .Paak & Knxwledge) • THE BLAZE • PLK • YUNG LEAN • FOLAMOUR A/V • JOHAN PAPACONSTANTINO • SURF CURSE • JOCKSTRAP • JAYDA G • ELIZA ROSE

: PHOENIX • PUSHA T • GAZO • LITTLE SIMZ • DARKSIDE • HONEY DIJON • RONISIA • 070 SHAKE • YVES TUMOR • CHANNEL TRES • PEDRO WINTER PRÉSENTE ED BANGER XX • CHARLOTTE ADIGERY & BOLIS PUPUL • D4VD • SAD NIGHT DYNAMITE • VACRA • ADÈLE CASTILLON • SOFIE ROYER • MAUREEN • LAZULI

: LOMEPAL • SKRILLEX • BON IVER • DINOS • POMME • JACK JOHNSON • TEMS • CAROLINE POLACHEK • VTSS • GABRIELS • AIME SIMONE • NIA ARCHIVES • SUDAN ARCHIVES • J9UEVE • LUTHER • WINNTERZUKO • H JEUNECRACK • CRYSTALLMESS

Bois de Vincennes Porte Dorée 75012 Paris

Contact : https://www.welovegreen.fr/ https://welovegreen.seetickets.com/content/billetterie

Maxime Chermat Le festival We Love Green est un rendez-vous électro-pop incontournable depuis 2011.