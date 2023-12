We Love Green revient pour une nouvelle édition Bois de Vincennes Paris, 31 mai 2024, Paris.

Du vendredi 31 mai 2024 au dimanche 02 juin 2024 :

.Tout public. payant

De 49 euros à 159 euros

Rendez-vous du 31 mai au 2 juin 2024 au bois de Vincennes pour une nouvelle édition très attendue du festival We Love Green, entre concerts, rencontres, et exploration.

Toujours au cœur du bois de Vincennes, le festival propose de nombreuses têtes d’affiche comme Ninho.

We Love Green, c’est aussi trois jours de concerts, de rencontres et d’explorations, et une programmation qui joue avec les codes et les vibrations de l’époque. Fidèle à son ambition de réunir différentes formes de créations, le festival poursuit sa mission de défrichage et de fusion en connectant l’ensemble des musiques actuelles. Depuis 2011, l’événement rassemble jusqu’à 80 000 personnes.

Du rap à la techno en passant par la pop, la soul ou la chanson française, We Love Green ouvre une nouvelle fenêtre sur les mondes de demain. Une expérience en réalité augmentée qui engage aussi bien le corps que l’esprit.

VENDREDI 31 MAI

NINHO • HAMZA • SHAY … & bien plus à venir !

SAMEDI 1ER JUIN

JUSTICE • KAYTRANADA • JOSMAN • FOUR TET • L’IMPÉRATRICE • ANETHA • LALA &CE • ROUNHAA • SKIN ON SKIN • LSDXOXO • ELOI & bien plus à venir !

DIMANCHE 2 JUIN

SZA • PEGGY GOU • LUIDJI • KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD • OMAR APOLLO • TROYE SIVAN • KENYA GRACE • TIF & bien plus à venir

Bois de Vincennes Porte Dorée 75012 Paris

Contact : https://www.welovegreen.fr/ninho-1ere-tete-daffiche-de-2024/ https://www.welovegreen.fr/billetterie/

Maxime Chermat Le festival We Love Green est un rendez-vous électro-pop incontournable depuis 2011.