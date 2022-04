We Love Green, musical et engagé Bois de Vincennes Paris Catégories d’évènement: île de France

Du 2 au 5 juin, le traditionnel festival d’électro-pop We Love Green est de retour au bois de Vincennes (12e). Après deux années d’absence, le festival est de retour pour trois jours musicaux, avec une programmation des plus grands talents : Gorillaz, Laylow, PNL, Angèle, Juliette Armanet… We Love Green invite depuis 2011 dans les Bois de Paris, des artistes déchainés et passionnants qui dessinent la musique de notre époque, et qui attirent jusqu’à 80 000 personnes. Ce projet ambitieux vise à créer un festival engagé et tourné vers les questions environnementales. Avec des projections de films, des restaurants solidaires et des conférences comme un think tank organisé par le journal Le Monde, We Love Green s’est construit autour de valeurs sociales et solidaires. Bois de Vincennes Bois de Vincennes 75012 Paris Contact : https://www.welovegreen.fr/

Maxime Chermat Le festival We Love Green est un rendez-vous électro-pop incontournable depuis 2011.

