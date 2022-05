We Lost The Sea + Solkyri | Connexion Live, Toulouse Connexion Live, 8 novembre 2022, Toulouse.

Connexion Live, le mardi 8 novembre à 19:30

Post:Scriptum, en accord avec Echelon Talent Agency et The Bird’s Robe Collective, présente: ★ We Lost The Sea (Australie/Sydney – post-rock) Après l’album plus que réussi ‘Departure Songs’, We Lost The Sea revient avec un nouveau LP “Triumph & Disaster” sorti en octobre 2019. C’est à nouveau un concept album, cette fois-ci décrivant une vision post-apocalyptique du point de vue d’une femme et de son enfant lors de leur dernier jour sur Terre. Un tableau terrible et tragique peint au grès des guitares au travers de divers genres, allant du post-metal au stoner, mais surtout d’un post-rock mélancolique. [https://www.facebook.com/welostthesea/](https://www.facebook.com/welostthesea/) [http://www.welostthesea.com](http://www.welostthesea.com) [https://welostthesea.bandcamp.com/](https://welostthesea.bandcamp.com/) FFO: If These Trees Could Talk, Oh Hiroshima, pg.lost ★ Solkyri (Australie/Sydney, post-rock/shoegaze) Voilà un groupe qui surprend ! Les australiens mêlent différents styles pour proposer un post-rock vivant et enthousiaste, parfois plutôt stoner, parfois un peu prog et quelques fois avec des touches un peu math-rock. Qui a dit que le post-rock était trop prévisible ? Le groupe défendra alors son nouvel album, Mount Pleasant, sorti en mars 2020. [https://www.facebook.com/solkyri/](https://www.facebook.com/solkyri/) [http://solkyri.com](http://solkyri.com) [https://solkyri.bandcamp.com/](https://solkyri.bandcamp.com/) FFO: Syberia, And So I Watch You From Afar, Caspian ✘ Entrée : 10€ en préventes / 12€ sur place ✘ Portes : 19h30 ✘ Billetterie: [https://yurplan.com/event/We-Lost-The-Sea-Solkyri-Connexion-Live-Toulouse/82716](https://yurplan.com/event/We-Lost-The-Sea-Solkyri-Connexion-Live-Toulouse/82716) Accès: Bus et métro Jean-Jaurès Pas de CB au guichet sur place See less

10€ en préventes, 12€ sur place

Les australiens de We Lost The Sea enfin à Toulouse, en compagnie de Solkyri

Connexion Live 8 rue Gabriel Peri, 31000 Toulouse



2022-11-08T19:30:00 2022-11-08T23:00:00