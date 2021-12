Roubaix divers lieux à Roubaix Nord, Roubaix We Loft Music divers lieux à Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

We Loft Music divers lieux à Roubaix, 15 janvier 2022, Roubaix. We Loft Music

du samedi 15 janvier 2022 au dimanche 30 janvier 2022 à divers lieux à Roubaix

We Loft Music est un festival urbain et itinérant créé en janvier 2019 par la Cave aux Poètes qui fait résonner une programmation de musiques délicates dans des lieux atypiques et étonnants au cœur de la Métropole. **Line up :** Mademoiselle K, Béesau, UssaR, Terrier, Chassol, Tony Melvil, Thibaud Defever, Peter Von Poehl, Da Silva, Accidente, Marta Del Grandi, Alban Claudin, Barcella, Tempo Drama, Tonn3rr3, Makoto San, Oscar les Vacances… **Lieux :** Le Non-Lieu, l’Hôtel de ville de Roubaix, concerts en Lofts (concerts chez l’habitant), Le Temple Protestant, l’Ex Site de la Banque de France, La Villa Cavrois, Les Ateliers Jouret, Le Conservatoire de Roubaix, l’ENPJJ, Le Mange Disque, Le Bar Live, l’ARA, La Cave aux Poètes…

