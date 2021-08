Villenave-d'Ornon Ville de Villenave d'Ornon Gironde, Villenave d'Ornon We just wanted you to love us • Les échappés vifs Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

We just wanted you to love us • Les échappés vifs Ville de Villenave d’Ornon, 8 avril 2022, Villenave-d'Ornon. We just wanted you to love us • Les échappés vifs

Ville de Villenave d’Ornon, le vendredi 8 avril 2022 à 09:00

Investir une salle de classe pour questionner les tumultes de l’adolescence ————————————————————————— ### et l’importance du groupe dans la construction des jeunes identités. Un nouveau professeur de français arrive en salle de classe pour donner son tout premier cours… + d’infos service culturel : 05 57 99 52 24

Public des collèges

Spectacle en immersion dans les collèges Ville de Villenave d’Ornon 33140 Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T09:00:00 2022-04-08T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Ville de Villenave d'Ornon Adresse 33140 Ville Villenave-d'Ornon lieuville Ville de Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon