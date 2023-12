We Hungry + Ovearth + Outrance L’international Paris, 9 janvier 2024, Paris.

Le mardi 09 janvier 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 7 EUR

L’Inter présente :

WE HUNGRY

(Paris, FR – Punk Hardcore)

Punk Hardcore parisien formé fin 21 suite à la rencontre de Djo (batteur des Rats, Hollyblood Blvd), de Tommy (chanteur/guitariste de Kidz Get Down), et de Fab (bassiste de SubSelf et ex-Brassen’s not dead).

https://wehungry.bandcamp.com

https://www.instagram.com/we_hungry_band/

OVEARTH

(Paris, FR – Crustcore)

Crustcore écolo de Paris, formé en 2021 par un groupe de potes. Nous retrouvons aujourd’hui après plusieurs changements au sein du groupe Beber à la basse et au chant, Doudou à la guitare et Rom1 à la batterie.

https://ovearth.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/ovearth.band/

OUTRANCE

(Paris, FR – Hardcore)

Northside Paris Hardcore

https://www.instagram.com/outrancehxc

▂▂▂▂

L’INTERNATIONAL

Accès libre au bar du RDC

Tarif : 7€

Happy-hour de 18h à 20h

Restauration sur place

Inscription Newsletter: www.linternational.fr/contacts

5 rue Moret, Paris 11

Métro : Ménilmontant (L2), Oberkampf (L5 et L9), Parmentier (L3)

Aucun comportement sexiste, raciste, LGBTphobe ou discriminant ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée et reste à votre écoute en cas d’incident.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

https://fb.me/e/1OVgZfSbK https://dice.fm/partner/linternational/event/mg679-wehungry-ovearth-outrance-9th-jan-linternational-paris-tickets

