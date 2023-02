WE HATE YOU PLEASE DIE+BAD BAD BIRD LE KUBB-CLUB – LE TANGRAM, 23 mars 2023, EVREUX.

WE HATE YOU PLEASE DIE+BAD BAD BIRD LE KUBB-CLUB – LE TANGRAM. Un spectacle à la date du 2023-03-23 à 20:00 (2023-03-23 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

We Hate You Please Die, relève du rock français venue de Rouen, c’est une transe punk rock viscérale engagée, qui serait née des amours imaginaires de Ty Segall, des Cramps et de The Vines. Bruts et électriques, leurs concerts sont des expériences cathartiques qui laissent en bouche un goût de révolte et de métal chaud, un peu comme si Son Goku se prenait pour Iggy Pop ou si Hulk vous susurrait à l’oreille « I feel lonely ». Échappée du groupe de garage rock Toybloïd, Madeleine Loiseau se lance en solo : des mélodies pop, une énergie punk, et l’amour chanté en français. Bien accompagnée par Manu Ralambo (Radio Elvis) à la réalisation, l’artistes ses blessures intimes en morceaux solaires et positifs. Et pas question de se cacher derrière le filtre de l’anglais, tout doit être perçu frontalement, et repris en chœur !

LE KUBB-CLUB – LE TANGRAM EVREUX 1 AVENUE ARISTIDE BRIAND Eure

