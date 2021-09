Rouen Le 106 Rouen, Seine-Maritime WE HATE YOU PLEASE DIE / JOHNNIE CARWASH Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

WE HATE YOU PLEASE DIE / JOHNNIE CARWASH

Le 106, le samedi 4 décembre

20:00

Après avoir défendu son premier album pendant plus de deux ans, We Hate You Please Die revient poser son regard sur sa réalité. Si l’explosion de colère et l’envie d’exister étaient l’amorce de tout ça, c’est un regard toujours furieux mais plus mélancolique qui emmène ce nouvel album : “Can’t Wait To Be Fine”. Pourtant, l’espoir est désormais là : les freaks et les opprimé.e.s ont pris les armes, certain.e.s préfèrent se battre plutôt que de prendre des photos de leurs tronches, les sans voix hurlent, l’heure est à la déconstruction. Cette émulsion sociale et sociétale se lie à la musique, une musique hybride qui s’affranchit du genre, groovant du punk à la pop, en passant par le garage et bien d’autres choses. Si le mélange peut paraître périlleux, celui-ci est venu naturellement, le groupe préférant les tripes et le non-consensus à la superficialité. Chaque moment de douceur se paye, les émotions sont désormais libres, de toute façon il n’y avait aucun contrat de base pour ces quatre personnes que rien ne prédestinait à la musique. Trio guitare/basse/batterie, Johnnie Carwash s’inspire de la fraîcheur pop de Frankie Cosmos, de la hargne autodestructrice de Fidlar et du garage bordélique dans lequel ils répètent. Leurs morceaux, courts et ciselés, oscillent entre punk frontal et slows à fleur de peau.

Location 13.5 € / Guichet 16.5 € / Réduit 10.5 € / Abonnés 8 €

2021-12-04

