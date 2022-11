WE FRAC : weekend des Fonds régionaux d’art contemporain Besançon Besançon Catégories d’évènement: 25000

Frac Franche-Comté
2 Passages des Arts
Besançon 25000

2022-11-19 – 2022-11-19

samedi 19 novembre

Messagères, une performance de Claire Hannicq

> 18 h 30 (durée : 15 mn)

Lors de la résidence Excellence, Métiers d’art au Lycée de Morteau, Claire Hannicq a convié treize étudiantes à réaliser une série de bijoux-armes pour laquelle chacune a créé une pointe de flèche originale. S’inspirant de la bélomancie ou divination par les flèches, l’artiste propose un usage symbolique de ces pointes en bronze, avant qu’elles ne deviennent des bijoux, lors d’une performance prenant la forme d’une unique séance de tir. Quand Botticelli peignait avec du larsen,

un concert de Fred Morel

> 21 h (durée : 30 mn)

Fred Morel et Leeds Chabert proposent en direct une pièce inédite et totalement originale où se mêlent musique de la Renaissance, opéra, rock, musique contemporaine et synthétique. Il y sera question de la fonte des glaciers, du lien à la nature et aux divinités, de Björk, de Greta Thunberg, de la réaction imaginaire de Botticelli, peintre de la Renaissance, face à l’exaspération des tensions sociales et environnementales actuelles…

Visite des expositions à la lampe de poche

> 18 h 30 > 22 h

dimanche 20 novembre

Carte blanche à Nancy Peña

Nancy Peña est auteure de bande dessinée et illustratrice jeunesse. Elle vit à Besançon. Elle a notamment développé la série Le chat du kimono chez la Boîte à bulles et Médée chez Casterman en collaboration avec Blandine Le Callet.

Création d’une œuvre collective

> 14 h > 19 h

Nancy Peña invite les visiteurs à participer à la création d’un dessin en relation avec ses albums consacrés à la figure de Médée. Traversée de l’exposition

> 15 h

Un parcours qui permet de découvrir l’exposition, en compagnie de notre invitée à travers la figure mythologique de Médée.

Séance de dédicaces

> 17 h (durée : 1 h)

Gratuit
reservations@frac-franche-comte.fr
+33 3 81 87 87 40

