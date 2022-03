WE des Familles Banneux – Prieuré Regina Pacis Sprimont Catégories d’évènement: Liège

du vendredi 29 juillet au dimanche 31 juillet

Du 29 au 31 juillet 2022 le prieuré de Banneux en Belgique invite les familles à un week-end de ressourcement au coeur de l’été. **Programme** Vendredi “L’accueil de la fragilité, source de joie” avec Christine et Jean Michel Charlier Parents de 4 grands enfants, responsables d’Emmanuel Adoption (d’enfants porteurs d’un handicap). Ils vont nous partager leurs défis quotidiens de tenir leurs engagements dans la joie et l’espérance. Samedi “Je viens soulager la souffrance” avec l’abbé Palm Mariette Beco, la voyante de Banneux a expérimenté la présence consolante de Marie tout au long de sa vie. Quand nous venons déposer nos fardeaux de souffrance aux pieds de Marie, elle est là ! Dimanche “La force de l’action de grâce dans la vie familiale” avec frère Roger-Marie, prieur des Frères de Banneux Notre-Dame est apparue à 8 reprises entre le 15 janvier 1933 et le 2 mars de la même année à la petit Mariette Beco âgée de 12 ans. La Vierge s’est présentée à Mariette en disant: «Je suis la Vierge des Pauvres. Cette source est réservée pour toutes les Nations… pour les malades. Je prierai pour toi. Au revoir.» (Jeudi 19 janvier 1933). **À savoir** Une nurserie est prévue pour les moins de 3 ans. Les enfants jusqu’à 11 ans sont pris en charge par groupes d’âge pour des catéchèses, des jeux et des bricolages. Le groupe des 12-16 ans vit des temps spirituels, des témoignages et des activités sportives. Ils peuvent être amenés à sortir du site. Les 17 ans et + vivent le week-end en service, en venant avec leur famille ou en participant au camp depréparation du mardi 26 au jeudi 28. **Tarifs hors logement** 65 € Adulte à partir de 12 ans 45 € Enfant à partir de 3 ans 15€ Tout petits 0-2 ans Gratuit à partir du 5e enfant – hors bénévoles **Comment se loger** Logements en dur : nous contacter. Camping 15€ / nuit (prévoir tente ou caravane à installer au prieuré) ou logement par vos propres soins. Contact Tél : +32 471 68 90 70 Vous êtes prêt à rendre service ? Faites-le nous savoir au moment de votre inscription. Nous avons besoin de vos compétences pour les préparatifs logistiques et techniques, cuisine, musique et liturgie, animation des enfants…

Inscriptions limitées à 15 familles, soit 100 personnes

Banneux – Prieuré Regina Pacis Rue de la Sapinière, 50 B-4141 Banneux Sprimont

