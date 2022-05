We Découverte de la Randonnée à cheval Débutants La Chapelle-aux-Naux La Chapelle-aux-Naux Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

La Chapelle-aux-Naux Indre-et-Loire La Chapelle-aux-Naux 299 EUR 299 299 Nous vous proposons cette randonnée qui s’adresse aux débutants : Week-end Découverte de la Randonnée les 26 et 27 Mai 2022

Au programme, approche du cheval, leçon d’équitation, repas convivial et balade le samedi.

Le dimanche, une randonnée d’une journée accessible aux débutants afin de découvrir les joies de la randonnée. Nous nous arrêterons en chemin, faire une dégustation de vins dans une cave magnifique !

secretariat.tourainecheval@gmail.com +33 2 47 82 26 29

