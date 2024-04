We call it Flamenco Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement, samedi 20 avril 2024.

We call it Flamenco Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Plongée dans la culture espagnole.

Un spectacle unique de danse espagnole



We call it Flamenco, c’est un spectacle magique qui te plonge dans la culture espagnole sans bouger de Marseille. Découvre 6 des 50 styles de flamenco qui existent, appelés “palos”, interprétés par des artistes professionnel·les au Palais du Pharo !



Ce qui t’attend



– Un spectacle de flamenco en 4 actes qui te plongera dans la culture espagnole

– Un décor sublime avec des fleurs, des jeux de lumières et d’ombres

– Des artistes professionnel·les au talent exceptionnel

– Un spectacle créé, dirigé et chorégraphié par María Farelo et Cristian Pérez de Luma Artistas S.L.



Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Accessibilité accès PMR disponible pour cet événement dans la limite des places disponibles (Catégorie D uniquement) 23 23 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 19:30:00

fin : 2024-04-20

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

