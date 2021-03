Dublin Pearse Lyons , Dublin Dublin We Banjo 3 Pearse Lyons | Dublin Dublin Catégorie d’évènement: Dublin

We Banjo 3 Pearse Lyons | Dublin, 13 mars 2021-13 mars 2021, Dublin. We Banjo 3

le samedi 13 mars à Pearse Lyons | Dublin

▶️ Pour la prochaine expérience virtuelle épique de **We Banjo 3** , les quatre membres du groupe WB3 seront sur scène pour la première fois depuis que la pandémie a arrêté les concerts il y a exactement un an. Écoutez cette émission de mars très spéciale – diffusée en direct, en temps réel, depuis la superbe distillerie Pearse Lyons à Dublin, en Irlande. ▶️ Vente des billets : [https://shop.webanjo3.com/collections/we-banjo-3-march-live-broadcast?ref=Dublin_Irish](https://shop.webanjo3.com/collections/we-banjo-3-march-live-broadcast?ref=Dublin_Irish) (Veuillez noter qu’une fois votre billet acheté, les informations d’accès à la diffusion en direct seront envoyées par e-mail via un e-mail de confirmation. Visitez la page FAQ pour d’autres questions).

25,00 $

Évènement en ligne – En direct d’Irlande Pearse Lyons | Dublin 121-122 James St, The Liberties, Dublin, D08 ET27 Dublin Merchants Quay B ED

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-13T14:00:00 2021-03-13T16:00:00;2021-03-13T17:00:00 2021-03-13T19:00:00;2021-03-13T20:00:00 2021-03-13T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Dublin Autres Lieu Pearse Lyons , Dublin Adresse 121-122 James St, The Liberties, Dublin, D08 ET27 Ville Dublin