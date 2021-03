Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire, Maine-et-Loire WE ART’CHALONNES – EXPOSITION À LA P’TITE GALERIE Chalonnes-sur-Loire Catégories d’évènement: Chalonnes-sur-Loire

Venez découvrir l'exposition des petits formats qui se tiendra à la P'tite galerie de l'Office de Tourisme Anjou Vignoble et Villages, les 2 semaines qui précédent We Art' Chalonnes. Entrée libre du lundi au samedi de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures. Les artistes de Chalonnes-sur-Loire exposent leurs oeuvres dans la P'tite Galerie située dans l'Office de tourisme ! weartchalonnes@gmail.com https://weartchalonnes.wixsite.com/weartchalonnes

