Date et horaire exacts : Du 2 au 4 juillet 2021 :

vendredi, samedi, dimanche de 12h à 19h

gratuit

Pour la deuxième édition de son événement We Are Young Dealers (WAYD) qui se déroulera du 2 au 4 juillet 2021, we are_ fait les choses en grand ! Treize jeunes marchands et une artiste seront réunis en ce lieu d’impulsion créative pour exposer et mettre en vente plus de 200 œuvres d’art et de design.

13 jeunes marchands d’arts venus de leurs galeries et du marché Paul Bert Serpette exposeront près de 200 pièces en plein de cœur du 8ème arrondissement dans le club we are_. Parmi eux, Aurélien Gendras, Aurélien Jeauneau, Paul Bourdet ou encore Loredana Rancatore.

Amateurs, collectionneurs ou passionnés auront le plaisir de découvrir des créations datant des années 50 à nos jours, en circulant à travers 4 espaces aux univers singuliers :

•L’espace « French Riviera » pour un voyage direction le sud de la France avec des pièces au style méditerranéen chic, des céramiques de Laurent Dufour aux dessins de Jean Cocteau ;

•L’espace « Radical » met à l’honneur l’art et le design des années 80 à nos jours, avec des pièces de Philippe Starck et des sculptures de l’artiste Hoon Moreau ;

•L’espace « Formes & Couleurs » propose un voyage dans un univers éclectique, ludique et joyeux avec des œuvres colorées et fantaisistes du collectif milanais Memphis ;

•L’espace « You only live twice » met en avant une esthétique chic en acier brossé, un clin d’œil assumé au années 70.

We are_ 73 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris 75008

Contact :we are_ https://www.weare.sh/

Date complète :

We are young dealers