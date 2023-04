We Are The 90’s La Machine du Moulin Rouge Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

We Are The 90’s La Machine du Moulin Rouge, 2 avril 2023, Paris. Le samedi 01 avril 2023

de 23h30 à 06h00

.Public adultes. payant 17e en préventes / 20e sur place La soirée où Céline Dion lance des pogos avec Nirvana et Snoop Doggy Dog twerke avec les Spice Girls est back dans les bacs de La Machine. Here Comes the Hotstepper! La soirée où Céline Dion lance des pogos avec Nirvana et Snoop Doggy Dog twerke avec les Spice Girls est back dans les bacs de La Machine. Avec tes Stan Smith aux pieds, ton regard froid et ton 3/4 en cuir enroulé autour du bras, tu vas flamber sur la piste de La Machine pour une Fresh’n’Fresh Session des plus dangereuses. Be there, be fresh, be jiggy: We Are The 90’s ne perd jamais ! La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris Contact : https://fb.me/e/B70qHpqb https://www.facebook.com/Wearethe90s/ https://www.facebook.com/Wearethe90s/ https://link.dice.fm/we-are-the-90s-avril23

Tout Baigne Prod

