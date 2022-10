We Are Still Watching, un spectacle participatif d’Ivana Müller La Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

We Are Still Watching, un spectacle participatif d’Ivana Müller La Maison des métallos, 4 novembre 2022, Paris. Le dimanche 13 novembre 2022

de 16h00 à 17h00

Le samedi 12 novembre 2022

de 20h00 à 21h00

Le dimanche 06 novembre 2022

de 16h00 à 17h00

Le samedi 05 novembre 2022

de 20h00 à 21h00

Le vendredi 04 novembre 2022

de 20h00 à 21h00

. payant tarif CoOP 3, 6 ou 9€

Avec « We Are Still Watching », Ivana Müller parvient une nouvelle fois à briser le quatrième mur. La fiction déborde de son cadre pour rencontrer celui du réel. Pièce préalablement écrite, elle reste toutefois une performance participative et prend la forme que le public – devenu acteur – veut bien lui donner, puisque celui-ci seulement permet au spectacle de prendre forme. Les spectateurs sont les seuls acteurs de cette pièce et par là-même, sa condition d'existence. We Are Still Watching a été pensé à un moment de changements en terme de politique culturelle aux Pays-Bas notamment. Ivana Müller a alors voulu interroger l'espace de liberté du citoyen, pour qui on écrit les lois mais dont il n'est jamais l'auteur. Ici, le public reçoit un texte mais est libre de son application, il peut s'approprier le verbe qui prend forme spontanément et s'extraire d'une simple réception. En échos avec une politique pourtant dite représentative, cette mise en scène rebat les cartes d'une potentialité d'action du citoyen pour lui permettre de devenir « acteur » : acteur de lois qu'on a écrites pour lui et acteur de sa participation à la communauté qu'il créée simultanément avec d'autres spectateurs qui prennent eux aussi la parole, se laissant surprendre par la découverte du texte. C'est alors que ce dernier prend plusieurs formes, plusieurs durées, chaque fois différentes en fonction des spectateurs-acteurs, de leur implication, diction, interprétation… en coproduction/coréalisation avec le Festival d'Automne à Paris

