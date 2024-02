WE ARE RAVE – CLTX, LING LING & MORE – WE ARE RAVE WAREHOUSE Nantes, vendredi 29 mars 2024.

Après un passage bien marqué en septembre dernier, la tournée We Are Rave est de retour à Nantes. Nous vous donnons rendez-vous au Warehouse le 29 mars pour une soirée de pure rave ! ? La tournée We Are Rave revient à Nantes à l’occasion de ses 10 ans !? Nous vous donnons rendez-vous au Warehouse le 29 mars pour une soirée de pure rave ? ——————————- LINE-UP ROOM 1 ? CLTX,? LING LING,? MATRAKK,? LA PENDERIE NOIRE,? CANELLE DOUBLEKICK,? HORTENSE VS. MARCUS B. ——————————- LINE-UP ROOM 2 ? MIKROKOSM : ROBERTOSSS? OSMOZ : MLBR, UNCLEAR400? SYMBIOSE : MÄNJ, ZEBULON Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 23:55

Réservez votre billet ici

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44