2023-05-26 – 2023-05-28

Landes En 2019, le WEAREFAMILYGROUP se lance dans l’organisation d’un événement public à l’occasion des un an de Grandpa Wine Truck. Le WE ARE FAMILY FOOD-COURT ÉPHÉMÈRE voit le jour. Un événement familial autour de la food ambulante et de la musique. Une sélection des meilleurs food-trucks de la région sélectionnés par nos soins.

Un tour du monde de la food et du choix pour tous les goûts.

Du salé au sucré, une farandole de saveurs et de couleurs.

Grandpa assure le bar, ambiance garantie. Des animations pour les kids. Un choix musical pour tous les styles. On s’entoure des meilleurs pour animer ce festival. Des lieux insolites dénichés avec passion pour des éditions éphémères et inoubliables. NEXT DATE – 2023, en cours d’organisation .. Trois jours de fête dans des lieux insolites dénichés et organisé avec amour ! we are family

