We are everywhere – Qondiswa James, 10 juin 2022, .

We are everywhere – Qondiswa James

2022-06-10 – 2022-06-11

Première française

À partir de 12 ans

Spectacle en anglais et isiXhosa



Artiste et activiste, Qondiswa James intervient dans l’espace public pour ouvrir des brèches et semer un désir d’insurrection : elle imagine ses pièces comme des zones autonomes temporaires. We Are Everywhere ne fait pas exception, elle répond aux discours dominants qui banalisent la situation des réfugié·e·s et provoque des échos entre les situations sud-africaines et européennes.

Qondiswa James intervient dans l’espace public pour ouvrir des brèches et semer un désir d’insurrection.

Première française

À partir de 12 ans

Spectacle en anglais et isiXhosa



Artiste et activiste, Qondiswa James intervient dans l’espace public pour ouvrir des brèches et semer un désir d’insurrection : elle imagine ses pièces comme des zones autonomes temporaires. We Are Everywhere ne fait pas exception, elle répond aux discours dominants qui banalisent la situation des réfugié·e·s et provoque des échos entre les situations sud-africaines et européennes.

dernière mise à jour : 2022-05-18 par