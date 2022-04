We are Europe Maison Familiale Rurale Auxois sud-Morvan Perpignan Catégories d’évènement: Perpignan

Maison Familiale Rurale Auxois sud-Morvan, le mercredi 25 mai à 15:00

Seront invités à participer à cet événement le comité de jumelage de la ville, le conseil municipal, les familles des élèves

Sur invitation

Cérémonie avec discours des classes (3ème, première, BTS), habillage de façade aux couleurs et valeurs de l'UE, plantation d'un arbre en soutien à l'Ukraine, pot amitié et pâtisseries européennes

2022-05-25T15:00:00 2022-05-25T17:00:00

