We are Europe La Gaîté Lyrique Paris, jeudi 22 février 2024.

We are Europe Le journal de la culture européenne 22 février – 20 juin La Gaîté Lyrique Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-22T19:00:00+01:00 – 2024-02-22T21:00:00+01:00

Fin : 2024-06-20T19:00:00+02:00 – 2024-06-20T21:00:00+02:00

Dans le cadre de la saison EU.TOPIA se déployant à la Gaîté Lyrique, le média We are Europe investit le plateau média du premier étage pour un cycle de rencontres réunissant artistes et acteur·ices du secteur culturel et des médias de toute l’Europe. En alternant des prises de parole des quatre coins du continent, de Porto à Tbilissi, en passant par Kyiv ou Budapest, cet atlas géopolitique de la culture en live donne à voir des initiatives, récits et réalités de différentes personnalités de la sphère culturelle européenne. Il dessine les contours d’une autre Europe, incarnée par des projets et des personnalités porteuses de visions artistiques et de récits alternatifs à même de répondre aux grands enjeux de l’époque.

Un format sous forme d’émission live qui alterne interventions depuis le plateau média de la Gaîté Lyrique et prises de paroles depuis différentes villes européennes. À suivre en présentiel et en ligne, en anglais.

➔ Jeudi 22 février – Ukraine : vie culturelle, deux ans après

Deux ans après le début de l’invasion massive de l’Ukraine par la Russie, We are Europe tend le micro à la scène culturelle et artistique ukrainienne, pour rendre compte de l’état dans lequel se trouve cet écosystème qui continue malgré le contexte de porter des projets. De Lviv à Kharkiv, en passant par Kyiv, cette émission donne à voir les réalités dans lesquelles artistes et acteur·ices du milieu culturel opèrent en temps de guerre.

En partenariat avec l’Institut ukrainien et Kometa

Intervenant·es :

– Institut ukrainien (intervenant·e à venir) – en plateau

– Anton Nazarko (Some People l UA) – en visio

– Bozhena Pelenska (Jam Factory Art Center l UA) – en visio : Bozhena Pelenska est directrice exécutive du Jam Factory Art Center, un centre d’art contemporain pluridisciplinaire, basé à Lviv, en Ukraine.

– Haydée Sabéran (Kometa l FR) – en plateau : Haydée Sabéran est la rédactrice-en-chef adjointe de la revue qui vise à se tourner vers l’Est pour comprendre le monde.

– Anastasiia SYRADOIEVA (∄ l​​ UA) – en visio : Anastasiia Syradoieva est à la tête de ∄, une institution culturelle située à Kyiv, en Ukraine, et cofondatrice de l’organisation AIDx10, qui lutte pour la souveraineté et la liberté de l’Ukraine.

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 01 51 51 https://gaite-lyrique.net/

La Gaîté Lyrique