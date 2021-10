Aubagne Théâtre Comoedia Aubagne, Bouches-du-Rhône WE ARE BIRDS Théâtre Comoedia Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Encore une histoire de rencontre. En 2010, le pianiste de jazz finlandais Tuomas A. Turunen rencontre Dimitri Reverchon, griot urbain batteur-percussionniste et le courant passe immédiatement. Ils partent à la recherche d’un bassiste et trouvent Emmanuel Soulignac qui apporte des influences pop. Le groupe We Are Birds est né. Ils sont prêts à passer de la chaleur de l’Afrique aux lacs gelés de Finlande, et en route, goûter un rosé en Provence. Ils vivent la musique ensemble, et voilà l’essentiel. [https://www.youtube.com/…/UChrQAdzQ_d9b8EIt1_YxUGQ/videos](https://www.youtube.com/…/UChrQAdzQ_d9b8EIt1_YxUGQ/videos) Tuomas A. Turunen : piano et claviers – Emmanuel Soulignac : basse et contrebasse – Dimitri Reverchon : batteries, percussions et calebasses Tarif : 6 € | Durée : 1h15 | Location ouverte le 14 septembre 2021 | Nombre de places limité

6€

Théâtre Comoedia 13 Cours Maréchal Foch, 13400 Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-04T19:00:00 2021-11-04T21:30:00

