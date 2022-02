WE 3 sagesses sur le bonheur : peut-on être heureux aujourd’hui ? Espace St Phélan – Sacré-Coeur du Moustoir Lorient Catégories d’évènement: Lorient

Le week-end “3 sagesses” se veut être un lieu de conférences et de débats avec différents regards apportés pour parler d’un seul thème : le bonheur. Une réflexion qui part de l’expérience humaine (sagesse philosophique), une étude de ce qu’en dit la Révélation chrétienne (sagesse théologique) et une approche de ce que l’Esprit-Saint en fait vivre au croyant (sagesse mystique). ### Intervenants : **Christian Eeckhout**, Dominicain, chercheur à l’Ecole Biblique de Jérusalem. **François-Frédéric Lot**, Frère de Saint-Jean, responsable de la formation dans la Congrégation Saint-Jean. **Jean-Hugues Petit**, membre de l’Oratoire en formation à Lorient, professeur de philosophie. ### Programme : **Samedi 02 avril (14-17h)** 14h00 – Introduction : “La recherche du bonheur a-t-elle encore un sens ?” par François-Fréderic Lot 15h15 – Sagesse philosophique : ”Hauteur, largeur et profondeur du bonheur d’après les philosophes” par Jean-Hugues Petit 16h15 – Table ronde avec différents intervenants **Dimanche 03 avril (14h-17h)** _12h30 – repas tiré du sac pour ceux qui le désirent_ 14h00 – Sagesse théologique : ”A quel bonheur la Bible nous appelle-t-elle ?” par Christian Eeckhout 15h15 – Sagesse mystique : “Entre dans la joie de ton maître – le sens de la joie chrétienne” par François-Fréderic Lot 16h15 – Table ronde avec différents intervenants

participation libre

Réflexion philosophique, théologique et spirituelle sur un thème à la fois commun et difficile : le bonheur humain. Deux après-midis de conférences et de débats Espace St Phélan – Sacré-Coeur du Moustoir 20, rue François Le Levé 56100 Lorient Lorient Morbihan

