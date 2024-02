WCT6 – WORLD CHAMPIONSHIP – SESSION 2 : SAMEDI 27 AVRIL DE 13H A 15H LES ARENES Evry Courcouronnes, jeudi 25 avril 2024.

WCT6 – Championnat du MondeDu 26 au 28 avril 2024Le Championnat du monde de course-poursuite arrive aux Arènes d’Evry. Pour la première fois de son histoire, World Chase Tag décernera le titre de Champion du Monde en France. 22 équipes regroupant les meilleurs athlètes au monde s’affronteront pour reprendre le titre aux américains d’Apex.Au programme : 1 arène, 2 ligues (Open & Féminine), 3 jours de compétition, 22 équipes et près de 135 athlètes. Le plus grand événement WCT de l’histoire, un événement à ne pas manquer pour tous les fans de sports extrêmes ! Des espaces de rencontre entre les athlètes et les fans seront proposés après chaque session.Diffusé dans 35 pays auprès de 500 millions de téléspectateurs, les compétitions World Chase Tag ont été suivies par plus d’un milliard de personnes au cours des 3 dernières années. – Session 1 : Vendredi de 18h à environ 22h – Poules (Open & Féminin)- Session 2 : Samedi de 13h à environ 15h – Poules (Open)- Session 3 : Samedi de 18h à environ 21h30 – Poules & Play-Off (Open)- Session 4 : Dimanche de 15h à environ 18h30/19h – Phase Finale (Open & Féminin)

Tarif : 13.90 – 16.10 euros.

Début : 2024-04-26 à 00:00

Réservez votre billet ici

LES ARENES PLACE DES TERRASSES 91000 Evry Courcouronnes 91