**« Waz’m Street – The Last »** ——————————- Le Waz’m Street c’est LE tournoi streetball 3×3 incontournable de Lille, où on se rassemblait autour d’une passion commune pour se rencontrer, s’encourager, se crosser, se clasher, s’enjailler et surtout prendre du plaisir grâce au basket ! Tout cela grâce à Tex, qui a réussi d’année en année à réunir les amoureux de la balle orange, les cultures urbaines et les associations du quartier de Wazemmes autour de cet événement festif! Alors pour rendre hommage à Tex, vous l’aurez compris, nous organisons la dernière édition du Waz’m Street, le samedi 11 septembre 2021, Place Oujda à Wazemmes. Une journée sous la forme d’une block party, où l’on retrouvera tout ce que l’on pouvait retrouver au Waz’m Street : à savoir, du sport, du hip-hop, de la danse, du Graff, et plein d’autres animations. ***Au programme*** ### TOURNOI 3×3 10h-18h Un plateau masculin 12 teams – Un plateau féminin 8 teams A partir de 16 ans 5€ par joueur – gratuit pour le public Inscriptions par team : [ballinnord3x3@gmail.com](mailto:ballinnord3x3@gmail.com) ou 0667984278 ### ACTIVITES SPORTIVES ET ANIMATIONS 15h-18h : Activités sportives : Tennis de Table, Tennis, Boxe, Breakdance, Escrime 15h–18h – Deejaying : Farai 18h–18h30 : Danse hip hop par la Compagnie Aliénés 18h30 – 19h30 : DJ’s Sharky + Mc’s Ywill et Prince ### HOMMAGE A TEX 19h30-19h45 : Dévoilement du Graffiti en hommage à Tex 19h45-21h – Deejaying : Edsik + Danse afro par Wa Wa **Restauration sur place :** – Les 5 marmites (11h30 – 14h30) – Barbecue à partir de 18h Un tournoi de basket 3×3 et des animations! place d’Oujda 11 rue de Wagram, 59000 Lille Lille Wazemmes Nord

2021-09-11

