Ateliers endives en ville Wazemmes Lille, 15 janvier 2024, Lille.

Ateliers endives en ville Wazemmes en transition vous propose des ateliers pour apprendre à faire pousser des endives chez soi ! 15 – 19 janvier Wazemmes Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-15T18:30:00+01:00 – 2024-01-15T20:30:00+01:00

Fin : 2024-01-19T14:00:00+01:00 – 2024-01-19T17:00:00+01:00

À la recherche d’un cadeau responsable et original ?

Offrez un atelier pour apprendre à faire pousser des endives chez soi !

Durant cet atelier autour des racines et les mains dans la terre, vous en apprendrez un peu plus sur l’histoire de ce légume, et vous aurez l’occasion de rentrer chez vous avec votre kit de forçage d’endive… et peut-être une surprise !

Infos pratiques :

Lundi 15 janvier, de 18h30 à 20h30 au Tok’ici

Mercredi 17 janvier, de 16h à 18h chez takk.

Mercredi 17 janvier, de 19h30 à 21h30 au Café Les Sarrazins

Jeudi 18 janvier, de 18h30 à 20h30 au POP Café Wazemmes

Vendredi 19 janvier, de 14h à 17h à Lilotopia

​

Places limitées

8 euros (Adhésion à l’association : 5 euros + Participations aux frais de l’atelier : 3 euros)

https://www.helloasso.com/…/endives-en-ville-ateliers…

Projet mis en place avec le soutien de la Région Hauts-de-France, la Ville de Lille, l’Alfph

Wazemmes Lille Wazemmes Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/wazemmes-en-transition/boutiques/endives-en-ville-ateliers-pratiques?fbclid=IwAR1s6dGN-CnuWWCTuLBGEnUrTN3BHHK6Bqrci8FHl5S-1UjXfrJ6RDW5bsI »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/wazemmes-en-transition/boutiques/endives-en-ville-ateliers-pratiques?fbclid=IwAR1s6dGN-CnuWWCTuLBGEnUrTN3BHHK6Bqrci8FHl5S-1UjXfrJ6RDW5bsI »}]