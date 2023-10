LES PARLEUSES Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord LES PARLEUSES Wazemmes Lille, 7 octobre 2023, Lille. LES PARLEUSES Samedi 7 octobre, 16h00 Wazemmes Gratuit et ouvert à toutes et tous Pour en finir avec une histoire de la littérature sexiste, chaque mois, les Parleuses, organisent une séance de bouche à oreilles pour propager le matrimoine littéraire. Chaque séance s’articule autour d’un atelier d’écriture, d’un atelier de lecture par arpentage et d’une lecture d’un texte inédit. Pour cette 40e séance imaginée avec D’un Pays l’autre/La contre allée, c’est l’autrice historique Gisèle Halimi qui sera mise à l’honneur par la poète performeure Selim·a Attalah Chettaoui. De 16h à 18h

→ Atelier d’écriture inspiré des textes de Gisèle Halimi, animé par Selim·a Attalah Chettaoui, à la Maison Folie de Wazemmes

→ Atelier de lecture par arpentage d’un texte, animé par Aurélie Olivier, à la médiathèque de Wazemmes 18h30

Lecture d’un texte inédit de Selim·a Attalah Chettaoui sur Gisèle Halimi, à la médiathèque de Wazemmes Sur inscription auprès des éditions La Contre Allée ou à la médiathèque. Dans le cadre du festival D’un pays l’autre. Wazemmes Lille Wazemmes Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T16:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

