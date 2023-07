Nos quartiers d’été à Wazemmes Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Nos quartiers d’été à Wazemmes Wazemmes Lille, 8 juillet 2023, Lille. Nos quartiers d’été à Wazemmes 8 juillet – 30 août Wazemmes Nos quartiers d’été 2023 – Waz’Olympiades Le collectif d’association WZM vous propose des après midis festifs, créatifs et sportifs sur le thème des Jeux Olympiques. Au programme: des ateliers ludiques et créatifs, du sport, de la danse et un goûter.

Samedi 8 juillet – Square Magenta

Mercredi 26 juillet – Place d’Oujda

Mercredi 30 août – Jardi Flandre-Manuel

De 14h à 18h. 3ÈME VIRAGE À GAUCHE , AVENIR ENFANCE , BARRACA ZEM & BRASIL AFRO FUNK , CELLOFAN’ , CENTRE SOCIAL DE WAZEMMES , CLUB D’ESCRIME (ACADÉMIE D’ESCRIME VAUBAN LILLE) , DUVENT DANS LES MOTS , HANDI’DÉTENTE , IRIS FORMATION , ITINÉRAIRES , LES FOUS DE LA JOIE , LES RECOUPETTES , LILLE RING UNITED , LULILOULA , MAIRIE DE QUARTIER DE WAZEMMES , MAMADOU DIAKITÉ , TAC , UFOLEP NORD , WAWA Wazemmes Lille Wazemmes Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

