La Louche d’Or 23 Wazemmes, 1 mai 2023, Lille.

?Plus qu’un festival, une fête, un concours, La Louche d’Or nous invite à participer activement au croisement de nos sensibilités artistiques, culinaires et culturelles respectives.

Comme (presque) chaque année, ce 1er mai sera l’occasion de découvrir des artistes internationales·aux, de vivre le festival de l’intérieur, de partager vos savoir-faire et pourquoi pas remporter le trophée tant attendu, qui sait ??

Pour ses 23 ans, la Louche ne perd pas ses habitudes festives aux sons de fanfares, de groupes et d’artistes aux influences et aux sonorités aussi éclectiques qu’entraînantes. Sans oublier sa programmation de spectacles pour petits et grands.

?Different year, same soup, enfin pas vraiment les mêmes puisqu’on attend bien sûr tout plein de nouvelleaux candidat·es avec leurs meilleures recettes aux petits oignons. En famille, entre ami·e·s, venez dès 15h goûter les soupes de vos voisin·e·s, ou proposez votre propre recette à la dégustation, qui sait… Peut-être s’inscrira-t-elle dans les annales de la Louche d’Or ?

Toutes les informations pour participer à la soupe sont dispo un tout petit peu plus bas.

► PROGRAMMATION

– Grande Scène –

?15h – Deli Teli

?16h15 – Radio Tutti & Barilla Sisters

?18h15 – Fulu Miziki

?20h15 – Guiss Guiss Bou Bess

– Place d’Oujda –

?15h & 16h45 – Radio Loukoum

?16h – Rene Van Der Noordt

? 18h – WD40

– Jardin des Sarrazins –

?15h à 18h – Les Toqués

?15h à 18h – Tour à biclou

?15h à 18h – Robert la Licorne

?16h – Le four à bois, la caravane passe

► On se retrouve?

?Faiseurs·euses de soupe

N’hésitez plus et venez faire goûter une marmite de votre soupe d’anthologie, de tradition familiale ou culturelle, entre voisin·e·s, entre ami·e·s ou même avec votre association. La Louche d’Or est l’occasion de faire honneur aux secrets et aux créations de vos cuisines.

Le jury, toujours aussi attentif et incorruptible, fera honneur à chacun·e et délibérera dans le plus grand des secrets afin d’élire le palmarès 2023, toujours plus redoutable.

Le·a gagnant·e du festival se verra offrir l’occasion d’aller remettre son titre en jeu dans l’un des Festivals de la Soupe du réseau européen – à Barcelone, Bologne, Bruxelles, Cracovie ou Berlin !

► Pour s’inscrire, c’est juste là : http://lalouchedor.com/participer/ , par mail à contact@attacafa.com ou par téléphone au 0320315531.

► Les inscriptions au concours sont ouvertes jusqu’au jour J à 13h

?Bénévoles

Pour rejoindre l’incroyable et joyeuse équipe de bénévoles de la Louche d’Or, rien de plus simple ! Cette année encore, nous cherchons des personnes motivées pour venir passer du bon temps à accueillir les artistes, aider les équipes, informer les festivaliers, faire partie de la GreenTeam ou servir des verres derrière l’un des bars du festival.

► Pour les infos et l’inscription, c’est ici que ça se passe: https://tinyurl.com/benevolat-louche23

► Installation des faiseurs·euses de soupe de 13h à 15h

► Ouverture du festival et des marmites à partir de 15h

La Louche d’Or c’est aussi l’occasion de prendre soin du quartier qui nous accueille alors veillons à le rendre tel que nous l’avons trouvé en arrivant?

Tout ce que vous voulez savoir sur le festival à cette adresse : www.lalouchedor.com

Évènement organisé par Attacafa, scène universelle nomade

