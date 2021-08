Wazemmes l’Accordéon : Loïc Lantoine + Le Beau Milo maison Folie Wazemmes, 10 septembre 2021, Lille.

Wazemmes l’Accordéon : Loïc Lantoine + Le Beau Milo

maison Folie Wazemmes, le vendredi 10 septembre à 20:00

Le retour dsu scène de deux complices de toujours, le chanteur-poète Loïc Lantoine et le contrebassiste François Pierron, s’enrichit d’un nouveau compagnonnage : Bastien Charlery à l’accordéon et au chant. Avec ce trio, qui porte avec ferveur une autre chanson, dite, scandée, imagée, laissez-vous embarquer dans le vertige et les frissons. En première partie, le Beau Milo en version trio, vous invitera à un voyage tout aussi authentique. Dans le cadre de Wazemmes l’Accordéon ————————————- Grand festival musical, populaire et international de Lille, Wazemmes l’Accordéon se déploie exceptionnellement en septembre, pour faire de la rentrée une fête. A la maison Folie Wazemmes, deux soirées vous feront guincher : * Vendredi 10 septembre, Loïc Lantoine en trio avec François Pierron à la contrebasse et Bastien Charlery à l’accordéon (10 €) – [événement Facebook](https://www.facebook.com/events/454631545492929) * Samedi 11 septembre, Zaraf Guili et Rest’La Case (gratuit) – [évenement Facebook](https://www.facebook.com/events/1254821731657171/)

10 €

Un concert dans le cadre de Wazemmes l’Accordéon, du 10 au 12 septembre.

maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille Wazemmes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T20:00:00 2021-09-10T23:59:00