**Zaraf guili** D’habitude on a d’un côté la fanfare cuivrée tzigane, et de l’autre, son homologue « taraf » essentiellement composé de cordes. Ici pas de chichi, on bouscule les codes des musiques de l’Est, et on mélange tout ! Ces cinq musiciens n’ont qu’un seul désir… faire chanter, danser et rire. De la fanfare Ciocarlia au Taraf de Haidouks en passant par Emir Kusturica et autres tubes des Balkans, « Zaraf guili » est un groupe d’ énervés qui chatouille… et portent bien leur nom ! Avec : Jonathan Bois (Chant, accordéon), Maké Knockaert (Trompette, chant), Antoine Marhem (violon, chant), Arnaud Havet (batterie), Thomas Knockaert (soubassophone) **Rest’La Case** Emmené par Bastien Charlery, Rest’La Case vous fera danser sur un groove créole et musiques latines. A noter : * La participation au concert est soumise à la présentation d’un pass sanitaire * Evénement gratuit, les premiers arrivés sont assurés de pouvoir entrer Dans le cadre de Wazemmes l’Accordéon ————————————- Grand festival musical, populaire et international de Lille, Wazemmes l’Accordéon se déploie exceptionnellement en septembre, pour faire de la rentrée une fête. A la maison Folie Wazemmes, deux soirées vous feront guincher : * Vendredi 10 septembre, Loïc Lantoine en trio avec François Pierron à la contrebasse et Bastien Charlery à l’accordéon (10 €) – [événement Facebook](https://www.facebook.com/events/454631545492929) * Samedi 11 septembre, Zaraf Guili et Rest’La Case (gratuit) – [évenement Facebook](https://www.facebook.com/events/1254821731657171/)

Gratuit

maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille Wazemmes Nord



