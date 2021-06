Lille Wazemmes Lille, Nord WAZ’AIR #2 Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

WAZ'AIR #2

du samedi 3 juillet au samedi 28 août

Le collectif d’associations Waz vous propose des après-midi animées et festives dans le cadre de Nos Quartiers d’été. ——————————————————————————————————————— ### Des ateliers ludiques et créatifs, de la musique et des spectacles viendront animer des places pour le grand plaisir des enfants du quartier! **Samedi 3 juillet** Jardin Flandre-Manuel – 14h30/18h **Mercredi 21 juillet** Parvis Résidence Charles Six- 14h30/18h **Mercredi 28 juillet** Parvis résidence Magenta- 14h30/18h **Mercredi 18 août** Place d’Oujda- 14h30/18h **Samedi 21 août** Angle rue d’Handschotte et rue d’Iéna- 14h30/18h **Samedi 28 août** Jardin Flandre-Manuel- 14h30/18h Le collectif Waz organise nos quartiers d’été à Wazemmes Wazemmes Lille Wazemmes Lille Wazemmes Nord

