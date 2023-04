Comprendre le DevOps pour le mettre en œuvre Waza Coworking Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Comprendre le DevOps pour le mettre en œuvre Waza Coworking Tours, 23 mai 2023, Tours. Comprendre le DevOps pour le mettre en œuvre Mardi 23 mai, 19h00 Waza Coworking Tours Gratuit, sur inscription Le DevOps est une démarche largement répandue dans le développement logiciel. Cette démarche encourage la collaboration entre développeurs et exploitants pour améliorer la qualité et la performance des produits développés. Mais concrètement, le DevOps apporte quoi ? Et comment ? Mehdi El Kouhen, Architecte Cloud & DevOps chez Ippon Technologies, parcourt la France pour vous présenter la démarche DevOps en répondant aux questions suivantes : Quelle est l’origine de cette démarche ?

Quelles sont les valeurs DevOps ?

Quels sont les processus DevOps et outils associés ?

En attendant de vous y retrouver pour vous livrer sa recette secrète, découvrez son livre blanc, à télécharger ici ! Waza Coworking Tours 1 impasse du Palais 37000 Tours.

