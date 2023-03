Démarrer le TDD en mob-programming Waza Coworking Tours Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Démarrer le TDD en mob-programming Waza Coworking Tours, 24 mars 2023, Tours. Démarrer le TDD en mob-programming Vendredi 24 mars, 12h15 Waza Coworking Tours Gratuit, sur inscription. Places limitées TDD : faire émerger son code par une méthode de travail, c’est possible. On apprendra à faire confiance à notre innocente simplicité pour se lancer vers la cruciale notion de « baby-steps » du TDD. Waza Coworking Tours 1 impasse du Palais 37000 Tours. Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/masterclass-software-engineering-by-ippon »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T12:15:00+01:00 – 2023-03-24T14:00:00+01:00

2023-03-24T12:15:00+01:00 – 2023-03-24T14:00:00+01:00 Ippon Technologies

