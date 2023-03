Du bonheur dans le Craft Waza Coworking Tours, 23 mars 2023, Tours.

Et si un menuisier était un expert scie-circulaire ? Une ébéniste, une experte ciseau à bois ? Un charpentier, un expert cloueur ? …

Venez (re)découvrir la beauté et le plaisir de votre métier de développeur·euse à travers une analogie d’autres professions. Instants philosophiques et introspectifs précéderont une mise en pratique en live-coding ?, pour montrer à quel point la qualité et le bonheur associé sont accessibles.

Une « secret sauce not so secret » qui vous donnera dès le lendemain des billes concrètes pour du 100% code coverage « par effet de bord ». Sans exclure 100% du code hein ! Au menu des buzzwords, nous aurons : architecture hexagonale, double loop BDD TDD, non-anemic domain, pyramide de tests, et arbre sur une maison ?️ (comment ça c’est pas un buzzword ?).

Waza Coworking Tours 1 impasse du Palais 37000 Tours. Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T18:30:00+01:00 – 2023-03-23T21:00:00+01:00

Ippon Technologies