« Je craft mon style » Et si on parlait de l'aspect graphique ?

Mercredi 22 mars, 18h30
Waza Coworking Tours
Gratuit, sur inscription. Places limitées

Après tout, il n'est pas commun d'interroger nos applications directement via des webservices, parfois nous avons besoin d'une interface plus accueillante. Et s'il existait des approches, des outils, des méthodes autour du style ? TDD, BDD, DDD, vous en avez sans doute entendu parler mais qu'en est-il pour créer des composants graphiques ? Plus largement : qu'appelle-t-on composant graphique ? Je vous propose de faire l'overview d'un ensemble d'outils et de patterns que j'utilise au quotidien de mon métier de développeur lorsque je code des interfaces graphiques pour le web. De voir ensemble le lien qu'il y a entre ces notions et celles qu'on a l'habitude de voir avec DDD, TDD…

Waza Coworking Tours
1 impasse du Palais 37000 Tours.

2023-03-22T18:30:00+01:00 – 2023-03-22T21:00:00+01:00

