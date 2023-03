Micro-frontends : Angular, React et Vue dans une même application, oui c’est possible ! Waza Coworking Tours Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Micro-frontends : Angular, React et Vue dans une même application, oui c’est possible ! Waza Coworking Tours, 21 mars 2023, Tours. Micro-frontends : Angular, React et Vue dans une même application, oui c’est possible ! Mardi 21 mars, 18h30 Waza Coworking Tours Gratuit, sur inscription. Places limitées Plusieurs équipes éparpillées dans différentes régions travaillent pour rassembler leurs produits au sein d’une unique application front-end… Ça vous parle ? Mélanger de l’Angular avec un petit composant Vue et une grosse application React autonome, ça vous démange ? Si vous êtes curieux de ce mélange de technologies hétéroclites, venez découvrir les incroyables solutions qui s’offrent à vous ! Alors que les micro-services côté back sont bien établis aujourd’hui, les architectures micro-frontend représentent encore un vaste terrain d’investigation. I llustrée par les contraintes d’un projet aux ambitions d’extensions conséquentes, cette présentation vous fera découvrir les différentes possibilités qui s’offrent à vous pour intégrer différentes technologies et frameworks au sein d’une seule application Web ! Waza Coworking Tours 1 impasse du Palais 37000 Tours. Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/masterclass-software-engineering-by-ippon »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

