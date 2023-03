Abstraire mon architecture distribuée ? Pourquoi et comment ? Waza Coworking Tours Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours

Abstraire mon architecture distribuée ? Pourquoi et comment ? Waza Coworking Tours, 20 mars 2023, Tours. Abstraire mon architecture distribuée ? Pourquoi et comment ? Lundi 20 mars, 18h30 Waza Coworking Tours Gratuit, sur inscription. Places limitées Si je vous parle architecture distribuée, beaucoup d’entre vous me diront que c’est le top. Les plus pragmatiques viendront pourtant dire que, attention, sur le papier, c’est joli, mais dans la vraie vie, c’est pas si simple. Il faut gérer les logs, la résilience des services, la connexion aux différentes couches du parc applicatif (Message brokers, BDD, Service REST…). Et quand on va encore plus loin, il faut aussi savoir manager l’observabilité, la sécurité, le discovery. Sans parler des différents langages de programmation et leur intégration avec notre applicatif. Bref, on se retrouve toujours avec quelque chose de très complexe là où on souhaiterait avoir un service simple qui répond à un besoin simple. Et si je vous disais qu’on avait enfin une solution pour diminuer la charge cognitive des développeurs afin qu’il puisse se recentrer sur le développement de feature !? C’est là qu’entre en jeu Dapr. Un outil qu’on introduira à travers du live coding durant cette session. Alors si toi aussi tu souhaites simplifier la gestion de ton architecture distribuée, viens participer à cette conf ! Waza Coworking Tours 1 impasse du Palais 37000 Tours. Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/masterclass-software-engineering-by-ippon »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T18:30:00+01:00 – 2023-03-20T21:00:00+01:00

2023-03-20T18:30:00+01:00 – 2023-03-20T21:00:00+01:00 Ippon Technologies

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Waza Coworking Tours Adresse 1 impasse du Palais 37000 Tours. Ville Tours Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Waza Coworking Tours Tours

Waza Coworking Tours Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Abstraire mon architecture distribuée ? Pourquoi et comment ? Waza Coworking Tours 2023-03-20 was last modified: by Abstraire mon architecture distribuée ? Pourquoi et comment ? Waza Coworking Tours Waza Coworking Tours 20 mars 2023 Tours Waza Coworking Tours Tours

Tours Indre-et-Loire